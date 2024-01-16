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16 Ocak 2024 Salı 13:38:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 13:38:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 102 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 185 Filistinliyi öldürdüğü, 320 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "15 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

GAZZE'DEN İSRAİL TARAFINA 50'DEN FAZLA ROKET ATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Gazze sınırı yakınında bulunan Netivot şehri yetkileri, bölgeye 50'den fazla roket atıldığını kaydetti.

Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemince havada imha edildiği aktarıldı.

İsrail basını ise atılan roketlerin ikisinin Netivot bölgesinde 2 ayrı yere isabet ettiğini, olayda yaralanan olmadığını yazdı.

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ'NDEN "GAZZE'DEN ÇEKİLME HATA" AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Gazze'den düzenlenen roket saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Roket atışlarının ardından Gazze'ye yönelik saldırıları değerlendirmek üzere Savaş Kabinesi'ni toplantıya çağırdığını belirten Saar, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yoğunluğunun ve faaliyetlerinin azaltılması ve oradaki kuvvetlerin çekilmesi bir hatadır. Hamas üzerindeki baskıyı artırmaya karar vermemiz gerekiyor." yorumunda bulundu.

Etiketler : israil gazze saldırı filistinli
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