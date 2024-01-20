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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi
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20 Ocak 2024 Cumartesi 12:18:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 12:18:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini açıkladı.

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Etiketler : israil gazze saldırı filistinli
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