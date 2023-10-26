İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 bin 28'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi.

İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

12 HASTANE VE 32 SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI KALDI

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 101 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılmaz hale geldiğini aktardı.



İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail ordusunun saldırıları veya yakıt yetersizliği sonucu 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Kudra, "İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyaçların girişini engelleyerek, Gazze'deki sağlık sistemini bilinçli olarak tamamen çökertmiş durumda." dedi.

Sağlık felaketi uyarısı yapan Kudra, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda on binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı hastanelerin sığınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketine karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, çöken sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesiyle binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Kudra, Mısır'a hitaben, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, tıbbi yardım, yakıt ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye getirilmesi ile yaralıların Gazze dışında tedavi görmesi çağrısını yineledi.

İSRAİL'İN HAN YUNUS'TAKİ BİR EVİ BOMBALAMASI SONUCU 22 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Şimale ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus'taki bombardımanı sonucu Ebu Şimale ailesinin evi ve çevresindeki enkazdan 22 şehidin naaşı çıkarıldı ve 100'den fazla yaralı var." ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıkları, İsrail'in bölgeye yönelik bombardımanında Filistinlilerin bölgedeki mülklerinde büyük hasarlar oluştu.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE ŞERİDİ'NİN BİRÇOK NOKTASINI VURMAYI GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.

Şihab haber ajansı, Astal Ailesi'nden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğunu yazdı.

Han Yunus'un doğu kesimlerindeki yerleşim yerleri, hava saldırılarının yanı sıra yoğun topçu atışlarıyla da vuruldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde el-Ran Ailesi'nin evine ve kentin orta kesimlerinde Nafak caddesinde Ebu Hasira ve Abdullatif ailelerine ait iki binaya düzenlenen hava saldırılarında ölü ve yaralılar bulunuyor.

Saldırının olduğu bölge yakınlarındaki depo ve dükkanlarda yangın çıktı, sivil savunma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İsrail hava saldırısı, Gazze'deki Kemal Hastanesi yakınında bulunan Rezzan gökdeleninde bir daireyi hedef aldı. Hava saldırısına maruz kalan yerde ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bir ev, İsrail uçakları tarafından hedef alındı.

Yine Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesini vuran İsrail uçakları, saldırının gerçekleştiği mahalleyi yerle bir etti. Zevayde bölgesindeki saldırı sonucu büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan Şifa Hastanesinin Müdürü, basına, bir binanın vurulmasının ardından kendilerine 50 cenazenin ulaştığını açıkladı.

FİLİSTİN: İSRAİL, GAZZE'DE 20 GÜNDE 200 BİN KONUTU TAMAMEN VEYA KISMEN YIKTI



Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi.

Filistinli Bakan Ziyara, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 20 gündür düzenlediği saldırıların bilançosuna dikkati çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktığını aktaran Ziyara, bunun da Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinin yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını "benzeri görülmemiş suçlar" olarak nitelendiren Ziyara, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı aileleri tümüyle yok etti. Bazı mahalle ve yerleşim bölgelerini, orada yaşayanlarla birlikte yer bir etti. Bombardımanlar sonucu Gazze'deki hastaneler, ibadethaneler, fırınlar, su dolum tesisleri, pazarlar, okullar ve eğitim tesisleri de yıkıldı."

Gazze Şeridi'nde sağlık, iskan, tarım, eğitim ve altyapı gibi yaşamın tüm yönleriyle yok edilmeye çalışıldığının altını çizen Ziyara, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki bölgede temel yaşam ihtiyaçlarının yok edildiğini, insanların bombardımanlarla veya su ve gıdadan mahrum bırakılarak ölüm tehlikesi yaşadığını ifade etti.

Filistin İskan Bakanı, Gazze'de durumun bu şekilde devam etmesi halinde binlerce sivilin hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

İSRAİL ORDUSU SON 24 SAATTE GAZZE'DE 250 YERİ HAVA SALDIRISIYLA VURDU



İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İSRAİL ORDUSU, TANKLARLA GAZZE'NİN KUZEYİNE "NOKTA OPERASYONU" DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU



İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze'nin kuzeyinde "faaliyet" yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail'in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze'nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.

İSRAİL'İN HAMAS'A KARŞI GAZZE'DEKİ TÜNELLERDE SİNİR GAZI KULLANACAĞI İLERİ SÜRÜLDÜ



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlemesi beklenen kara harekatı kapsamında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü.

Middle East Eye haber sitesinin Filistinli direniş gruplarına yakın "üst düzey" Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'deki tünellerde, ABD'li Delta Gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi.

Haberde, İsrail ve ABD'nin, Hamas tünellerine girmek için onları hazırlıksız yakalamayı ve Hamas'ın elindeki 220 İsrailli esirin kurtarmayı umduğu kaydedildi.

Plana göre, "net bir zafer" kazanmak için sinir gazı ve kimyasal silah gibi uluslararası yasaklı silahların kullanılacağı ileri sürülen haberde, "Tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak." ifadelerine yer verildi.

Haberde, bu iddianın ABD veya bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmediği vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE UYGULADIĞI ABLUKA VE TECRİT KARANLIK ÇÖKÜNCE DAHA FAZLA GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR



İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu ve 7 Ekim'de elektriğini keserek yakıt girişine de izin vermediği Gazze Şeridi, akşam olunca derin bir karanlığa gömülüyor.

İsrail, 2007'den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadı Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden abluka uyguluyor.

Buna ek olarak İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı "Aksa Tufanı" saldırılarının ardında Gazze'ye giden elektriği de kesti.

İsrail yönetimi, Gazze'ye 20 gündür yakıt girişine de izin vermiyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin büyük çoğunluğu, geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.

Yakıtın bitme noktasına geldiği Gazze Şeridi, akşam olunca derin karanlık bürünüyor. Bölgenin bu durumu, İsrail'in Sderot şehrinden de net bir şekilde görülüyor.

Sınırın İsrail tarafındaki yerleşim yerlerinde, ışıklar nispet edercesine geceyi aydınlatırken, Gazze'nin kuzeyinde ise birkaç evden çıkan zayıf ışık hariç derin bir karanlık hakim.

Gecenin karanlığını, zaman zaman İsrail'in Gazze'ye attığı bombaların patlamasıyla çıkan alevler aydınlatıyor.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ



Elektrik sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki sağlık sistemi çökmüş durumda, hastaneler acil servis hariç diğer birimlerini kapatmak zorunda kaldı.

Bu hastanelerin yakıtının da bitme noktasına geldiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük risk altında olduğu belirtiliyor.

İsrail yönetimi, tüm bu yaşananlara rağmen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen çağrılara kulak tıkıyor ve Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini dile getiriyor.

İsrail'in gelecek günlerde yakıt girişine izin vermemesi halinde, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi daha da zor günlerin beklediği kaydediliyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE EN AZ 85 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 85 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Batı Şeria'daki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te bazı evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te aralarında Hamas yöneticilerinin yanı sıra 5 kadının olduğu en az 85 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına aldığı kaydedildi.

Son baskınlarla, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında gözaltına alınanların sayısının 1460'a yükseldiği aktarılan açıklamada, artan tutuklamalarla beraber İsrail cezaevlerinde bulunan toplam Filistinli sayısının da yaklaşık 6 bin 700 olduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den önceki açıklamalarında, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunduğunu belirtmişti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 8 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir evi kuşattı.

Söz konusu evde yaşayan bir Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere de saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tubas kentindeki saldırılarında 5'i gerçek mermi, 2'si şarapnel parçası ile biri darbedilerek, toplam 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRISINDA 3 FİLİSTİNLİ YARALANDI



Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 3 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir beldesinde Filistinli çiftçilere saldırdı.

İsrail askerlerinin koruması altında saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimciler ile Filistinli çiftçiler arasında taşlı arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale etti.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralanan 3 Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İSRAİL'İN TOPÇU ATIŞI, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE YANGINA NEDEN OLDU



İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği topçu atışı, büyük bir yangına yol açtı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınırda yer alan Alma eş-Şaab beldesi yakınlarına yönelik bazı saldırılar gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail topçu atışlarıyla belde civarındaki bazı evlere yakın noktaları ve zeytinlikleri vurdu.

Saldırı sonrası bölgede çıkan yangının hızlı bir şekilde yayılmaya başladığı belirtilen haberde, kontrol altına alınamayan yangının evlere doğru yaklaştığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Lübnan ordusu, sivil savunma ekipleri, itfaiye ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün yangının söndürülmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

İSRAİL, GAZZE VE LÜBNAN SINIRINDAKİ TAHLİYELERİ YIL SONUNA KADAR UZATMAYI PLANLIYOR



İsrail Savunma Bakanlığının, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki kasabalar ve Lübnan sınırındaki bölgelerdeki vatandaşların tahliyesini, yıl sonuna kadar uzatmayı planladığı bildirildi.

Konuyla ilgili haber, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer aldı.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığının, savaş nedeniyle Gazze Şeridi ve Lübnan ile kuzey sınırındaki bölgelerin tahliyesini 31 Aralık'a kadar uzatılmasını teklif ettiği belirtildi.

Tahliye planının Gazze ile sınır olan bölgelerde 7 kilometre ve Lübnan ile sınır olan bölgelerde ise 5 kilometre derinliğe sahip olduğuna işaret edildi.

Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan teklifin "devam eden çatışmalar, güvenlik önlemleri, hayati tehlikenin devam etmesi göz önünde bulundurularak sunulduğu" ifade edildi.

Tel Aviv Üniversitesine bağlı İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü dün, halihazırda tahliye edilen İsrailli sayısının 125 binden fazla olduğunu duyurmuştu.

KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL HELİKOPTERİNİ SAM-7 FÜZESİYLE VURDUK



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir İsrail helikopterini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, el-Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu, savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı." ifadesine yer verildi.