İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi
Kaynak: AA
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.
- İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi
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