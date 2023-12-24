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24 Aralık 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 10:30:00

İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

Etiketler : israil gazze saldırı gazeteci
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