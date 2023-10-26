VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi kararı... Marmaray seferleri ücretsiz!
İsrail: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişlettik
Filistin'de iletişim krizi: Tüm bağlantılar koptu
26 Ekim 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 07:35:00

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 1 gazeteci daha yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazeteci daha kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Zevayde bölgesindeki bir eve, İsrail savaş uçaklarından atılan füze sonucu gazeteci Dua Şeref ve yanındaki kızı yaşamını yitirdi.

Aksa'nın Sesi Radyosu, Gazeteci Dua Şeref'in, kurumlarında program sunucusu olarak çalıştığını duyurdu.

İsrail savaş uçakları bu gece, Tel el-Heva, el-Cevazat ve Nafak caddesi ile Yermuk Stadı çevresini yoğun bombardımanla ateş çemberinin içine aldı.

WAFA, Zevayde ve diğer bölgelere yönelik saldırılarda can kaybı ve hasara yönelik bilgi vermedi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 21'e yükseldi.

Etiketler : gazeteci ölümü İsrail bombardımanı Google SEO
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX