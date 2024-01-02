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02 Ocak 2024 Salı 13:34:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 13:34:00

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin sayısı 22 bini geçti

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 88 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 207 Filistinliyi öldürdüğü, 338'ini yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralananların sayısının 57 bin 35'e çıktığı aktarıldı.

Etiketler : israil gazze saldırı
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