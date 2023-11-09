VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail mülteci kampını bastı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli... İzmir'den yola çıkacak
ABD üssüne İHA saldırısı
10 aylık halı ihracatı 2 milyar lirayı geçti
ABD basını: Gazze'de çözümün anahtarı Türkiye
İsrail'in Gazze'de çocukları katletmesi Lübnan'da protesto edildi
09 Kasım 2023 Perşembe 13:03:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 13:03:00

İsrail'in Gazze'de çocukları katletmesi Lübnan'da protesto edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'da binlerce çocuk İsrail'in Gazze'de çocukları öldürmesini protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce çocuk, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukları öldürmesini protesto etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu binden fazla kişinin de hala İsrail ordusunca yıkılan binaların enkazı altında olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'da yaşayan çocuklar da İsrail saldırılarının hedefi durumunda. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil hayatını kaybetti.

Beyrut'taki Riyad es-Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce çocuk, Gazze'de akranlarının katledilmesine tepki gösterdi.

Farklı okullardan gelen çocuklardan bazıları Gazze'de öldürülenleri temsilen kanlar içinde kundakta sarılı oyuncak bebekler taşıdı.

Filistin lehine sloganlar atan çocuklar, İsrail tarafından öldürülen akranlarının fotoğraflarını ve Gazze ile dayanışmayı ifade eden dövizler taşıdı.

Bu dövizlerden birinde "Onlar da yaşamayı, güvende olduklarını hissetmeyi ve hayal kurmayı hak ediyor" yazısı dikkati çekti. Çocuklar ABD ve İsrail aleyhine de sık sık sloganlar attı.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan çocuklar kendilerine eşlik eden öğretmenleriyle birlikte okullarına dönerek eylemi sonlandırdı.

Etiketler : lübnan israil protesto
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX