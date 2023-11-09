İsrail'in Gazze'de çocukları katletmesi Lübnan'da protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce çocuk, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukları öldürmesini protesto etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu binden fazla kişinin de hala İsrail ordusunca yıkılan binaların enkazı altında olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'da yaşayan çocuklar da İsrail saldırılarının hedefi durumunda. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil hayatını kaybetti.

Beyrut'taki Riyad es-Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce çocuk, Gazze'de akranlarının katledilmesine tepki gösterdi.



Farklı okullardan gelen çocuklardan bazıları Gazze'de öldürülenleri temsilen kanlar içinde kundakta sarılı oyuncak bebekler taşıdı.

Filistin lehine sloganlar atan çocuklar, İsrail tarafından öldürülen akranlarının fotoğraflarını ve Gazze ile dayanışmayı ifade eden dövizler taşıdı.

Bu dövizlerden birinde "Onlar da yaşamayı, güvende olduklarını hissetmeyi ve hayal kurmayı hak ediyor" yazısı dikkati çekti. Çocuklar ABD ve İsrail aleyhine de sık sık sloganlar attı.



Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan çocuklar kendilerine eşlik eden öğretmenleriyle birlikte okullarına dönerek eylemi sonlandırdı.