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13 Şubat 2024 Salı 13:53:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 13:53:00

İsrail'in Gazze'de 130 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 473'e çıktı

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 130 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 473'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 130 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 133 kişinin öldürüldüğünü, 162 kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'deki toplam can kaybının 28 bin 473'e, yaralı sayısının da 68 bin 146'ya ulaştığını belirten Kudra, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.

Etiketler : israil gazze saldırı can kaybı
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