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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 115. gününde de onlarca kişi öldü ve yaralandı
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29 Ocak 2024 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 09:45:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 115. gününde de onlarca kişi öldü ve yaralandı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu dün geceden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı noktalarını hava, kara ve denizden yoğun bir şekilde bombaladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırıların 115. gününde onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusunun hava ve karadan, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun ile güneybatısındaki Tel el-Heva mahallelerini şiddetli bir şekilde bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında El-Mutvi ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in kentin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda ise 14 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusu, hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun bombardımanını sürdürüyor.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 gazeteciyi daha öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde gazeteci İsam el-Lulu'nun evini hedef aldı.

Saldırıda, gazeteci Lulu ile eşi, oğlu, gelini ve torunu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 121 gazeteci yaşamını yitirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Etiketler : filistin gazze israil
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