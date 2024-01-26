İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

Aksa'nın Sesi Radyosu tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Aksa Radyosu sunucusu gazeteci arkadaşımız İyad er-Ruvvağ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evine işgalci İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda ailesinden birkaç kişiyle birlikte şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, öldürülen Ruvvağ'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana 120 gazeteci yaşamını yitirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.