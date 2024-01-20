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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi
20 Ocak 2024 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 13:00:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyu süren saldırılarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 106. gününde sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece boyu devam eden İsrail saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Karara beldesinde birçok eve düzenlenen saldırılarda ölenler ve yaralananlar oldu.

Ayrıca, Han Yunus'ta İsrail insansız hava aracı tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Emel Hastanesi çevresi, yoğun saldırılarda sarsıldı.

Kentin doğu ve güneyindeki Beni Suheyla, Ez-Zenne, Absan, Batn es-Semin bölgeleri de hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldı.

Beni Suheyla'da iç bölgelere girme girişiminde bulunan İsrail güçleri, Filistin direniş gruplarının silahlı mukavemetiyle karşılaştı, bölgede yoğun çatışmalar yaşandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kenti de onlarca top mermisinin hedefi oldu.

Etiketler : israil gazze filistinli saldırı
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