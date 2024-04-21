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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi öldü
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21 Nisan 2024 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 11:00:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi öldü

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 198. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Refah kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Refah kentine düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 9'u çocuk en az 16 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Refah'ın merkezinde bulunan Şabura kampındaki bir evi hedef alması sonucu bir aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 49 Filistinli öldürüldü, 76 bin 901 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze saldırı
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