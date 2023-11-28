İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 15 bini geçti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 70 gazeteci, 207 sağlık çalışanı ve 26 sivil savunma personelinin öldürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den "insani aranın" başladığı 24 Kasım'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binden fazla kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Yaralı sayısının 36 bini aştığı bildirilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, kayıp kişilerin sayısının 4 bin 700'ü kadın ve çocuk, 7 bine ulaştığı kaydedilirken, bu kişilerin enkaz altında kalıp kalmadığı veya akıbetlerin bilinmediği ifade edildi.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDE 50 BİN KONUTU TAMAMEN YIKTI



İsrail saldırılarında 103 hükümet tesisinin yıkıldığı, 266 okulun hedef alındığı ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 88 camiyi tamamen yıktığı, 174'üne zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 48 günde İsrail'in yaklaşık 50 bin konutu tamamen yıktığı, 240 bin konuta da zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu sayının Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ına denk geldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de "insani aranın" yürürlüğe girmesiyle, İsrail'in neden olduğu yıkımın büyüklüğünün daha açık bir şekilde ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründeki ciddi tehlikenin devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 26 hastane, 55 sağlık merkezi ve 56 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgeler başta olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerini çökertmek için hastaneleri kasıtlı bir şekilde hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne ilişkin ihlallerine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletlerin sorumluluğundaki bir grupla beraberken Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin İsrail güçlerince alıkonulduğu hatırlatıldı.

"İnsani ara" süresince Gazze'de İsrail'in zarar verdiği hastanelerin acil bir şekilde onarılması ve enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılması için gerekli teçhizatın sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bölgeye yakıt girişinin önemine değinilen açıklamada, özellikle Gazze kenti ve kuzeyde yaklaşık 800 bin Filistinlinin zor şartlar altında hayatta kalmaya çalıştıkları belirtildi.

ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DİYALİZ BÖLÜMÜ YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLDİ



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kuşatma altına alıp baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde diyaliz bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne yönelik vahşi saldırısında altyapıda meydana getirdiği büyük yıkıma rağmen Sağlık Bakanlığı, olağanüstü çabalarla diyaliz bölümünü yeniden faaliyete geçirmeyi başardı." ifadesine yer verildi.

Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki böbrek hastalarına diyaliz hizmeti almak için yarın Şifa Hastanesi'ne gitme çağrısı yapıldı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, GAZZE'DE "İNSANİ ARA"NIN UZATILMASINI DESTEKLİYOR



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "'insani ara'nın savaşın sesini azalttığını" kaydetti.

Gazze'de "insani ara"nın devam etmesini desteklediğini aktaran Ghebreyesus, bu süreçte bölgeye sınırlı miktarda tıbbi malzeme, yakıt ve gıdanın girmesine izin verildiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu sürecin sağlık çalışanlarının yanı sıra DSÖ ve ortaklarına, hasta, yaralı ve dehşete düşmüş kişilere destek olmalarına imkan verdiğinin altını çizdi.

"TEK YANIT KALICI ATEŞKESTİR"



Çatışmalara ara verilmesinin, hastanelerdeki çok büyük ihtiyaçların değerlendirilmesinin yanı sıra, bunların acilen tıbbi malzeme ve daha fazlasıyla nasıl stoklanabileceği konusunu ele almaya imkan sağladığına dikkati çeken Ghebreyesus, gıda ve suyun yenilenmesinin, Gazze Şeridi'ndeki hijyen sorunlarının giderilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, "Çatışmalara insani ara verilmesi, her yaştan insanın öldürülmesi ve sakat kalmasını durdurdu. Geçici ateşkes biraz rahatlama sağladı ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdı. Ancak yalnızca bu kazanımlarla yetinemeyiz. Askeri operasyonlar sürdüğü takdirde, kayıplar, acılar, şiddetli tedarik sıkıntıları ve umutsuzluk artacak. Tek yanıt kalıcı ateşkestir. Şimdi. Tek kalıcı çözüm barıştır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümet, "insani ara" öncesi yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk 14 bin 854 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, bu akşam saatlerinde, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.