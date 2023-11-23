İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 532'ye yükseldi

Gazze'deki silahı Medya Ofisi, saldırıların 47'nci saldırıları Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili Telegram hesabından yaptığını belirtti, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin yüzde 69'unun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail'de Gazze Şeridi'ne yayılan saldırılarda ölenlerin uzun süredir bugüne kadar 404 kişi artarak 14 bin 532'ye yükseldiği ortaya çıkarıldı. Ölenlerin 6 binden fazlasının çocuğun, yaklaşık 4 bininin kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan enkazda veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazla kadın ve 7 bin kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 47 günde 205 sağlık çalışanı, 25 sivil savunma görevlisi ve 64 gazetecinin öldürüldüğü vurgulandı.

Yaralananların 35 bini aştığı aktarıldığı bildirilirken, bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

45 BİN KONUT YERLE BİR OLDU



İsrail saldırılarında 102 kamu binasının yıkıldığı, 266 okulda hasar görüldüğü ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 85 camiyi tamamen yıktığı, 174 cami ile 3 kiliseye de zarar verildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde yıkılan konutların 45'ine ulaştığına işaret edildiği, 233 bin konutun hasar aldığı, dolayısıyla İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ından fazlasının zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in kasıtlı olarak yetersiz kaldığı hastanelerin hedef aldığı vurgulanan Gazze Şeridi'nde 26 hastane ile 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 56 ambulansın hastanede kaldığı ve yakıt eksikliği nedeniyle onlarca kez hizmet verildiği belirtildi.

İsrail'in hastanelere yönelik savaş kapsamında sağlık amaçlı olarak ortadan kaldırılmak üzere hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alma ve sağlık durumunu ölçme politikasının devam ettiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde ve hastanelerde işlenen suçlardan tamamen İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu kontrol edildi, dünyadaki "özgür" ülkelerine hastanelerin özgürleştirilmesi, bu savaş ve bu suçların tamamen durdurulması için baskı yapmaları sayısında bulunuldu.

İSRAİL ASKERLERİ, BATI ŞERİA'NIN NABLUS KENTİNDE BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki Kızılay'a bağlı Acil Servis Merkezi Müdürü Ahmed Cibril, biri başından diğeri sırtından gerçek kurşunla yaralanan iki gencin Rafidiya Hastanesine getirildiğini, tıbbi müdahalenin ardından ağır yaralı olan İzzeddin Mustafa Hafi'nin (18) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgede bulunan İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmak için harekete geçen tüm acil servis araçlarının anahtarlarına el koyduğu ve tıbbi müdahaleye engel olduğu ifade edildi.

Nablus'taki kaynaklara göre, İsrail güçlerinin Nablus kentinin doğu kesiminde Balata Mülteci Kampı'na ve bölgedeki Yafa Kültür Merkezi'ne düzenlediği baskınlarda Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalar yaşandı.