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28 Ocak 2024 Pazar 16:45:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 16:45:00

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 114. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:36 Filistin: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi Filistin davasının tasfiyesini amaçlıyor

14:49 İsrail, UNRWA'ya savaş açarak Filistinlilere yardım kaynaklarını kurutmaya çalışıyor

12:54 UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir

10:53 Guterres, UNRWA'ya desteği kesen ülkelere kararlarından dönme çağrısında bulundu

10:08 Filistin destekçilerinden Blinken'ın evinin karşısında "Gazze'de ateşkes" çağrısı

01:56 Hollanda, "Hamas'a destek" iddialarının ardından UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

01:51 Almanya, UNRWA'ya geçici olarak yeni fonları onaylamayacağını duyurdu

01:45 İran ve Katar Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

01:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek verenler tarafından düzenlenen protestoların faydası olmadığını söyledi

00:44 Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu

00:39 İsrail polisi Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale etti

00:26 İsrail'den daha fazla ülkeye "UNRWA'ya finansal desteği kesme" çağrısı

00:23 İsrail'in ablukası altındaki Nasır Hastanesinde 150 cenaze toplu mezara defnedildi

00:19 İsrail saldırılarını yoğunlaştırdığı Han Yunus'ta 2 hastaneyi abluka altında tutmaya devam ediyor

Etiketler : gazze saldırıları filistin ölü sayısı israil saldırısı
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