İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 21 bin 507'ye yükseldi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde bir Filistinlinin evini hedef alması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na da bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Kamptaki Ez-Zaferan Cami'nin yanı sıra en az iki evin hedef alındığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE'NİN ORTA KESİMLERİNE YÖNELİK SALDIRIDA 36 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladığını aktardı.

Söz konusu kaynaklar, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi ve Nusayrat mülteci kamplarına sabah saatlerinden beri düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 36 Filistinli şehit oldu." dedi.

İsrail'in, kamplardaki evleri hedef aldığı, yıkılan binaların enkazında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.

BATI ŞERİA'DAKİ EL-FARİA MÜLTECİ KAMPI'NA BASKIN DÜZENLENDİ



Görgü tanıkları, "İsrail güçleri, mülteci kampına birçok noktadan baskın düzenledi. İsrailli keskin nişancılar birçok binanın çatısına konuşlandırıldı ve kamptaki bazı mahalleleri kuşattı." dedi.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışmaların çıktığı ve patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun bölgeye takviye birlik gönderdiği kaydedilirken görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşattığı bir evi "Energa" füzesiyle bombaladığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin, bir yaralıyı kamp dışına çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekiplerinden bir kişiyi darbettiği ve alıkoyduğu duyuruldu.

İsrail askerleri sabah saatlerinde de Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenlemiş, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, kalabalık İsrail güçlerinin, gözleri bağlı bir şekilde Filistinlileri alıkoyduğu görülmüştü.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 4 bin 820 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu gözaltı ve baskınlarda İsrail güçleri, kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunuyor.

İSRAİL ORDUSU İŞGALİN KAPSAMINI GENİŞLETTİ



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki işgalinin kapsamının genişletildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dün akşam Han Yunus kentinde "düşman altyapısını imha etmek için saldırı başlattığı" ifade edilen açıklamada, Filistinli silahlı gruplara karşı savaş uçakları, insansız hava araçları ve tankların kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu da Paraşütçü Tugayının katılmasının ardından Han Yunus'ta "7 tugayın faaliyet gösterdiğini" duyurdu.

Bir İsrail subayı öldürüldü

Bu arada, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Yüzbaşı Harel Sharvit'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü, kuzeydeki çeşitli çatışmalarda da bir subay ile bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.

İSRAİL BROŞÜRLER ATARAK HAN YUNUS'UN BAZI BÖLGELERİNİ "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN ETMİŞTİ



İsrail güçleri, birkaç gün önce broşürler atarak Han Yunus'taki Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci hastanesi Nasır Tıp Kompleksi'nin bitişiğindeki "Blok 112" bölgesi ile kentin merkezindeki Kıyzan Ebu Raşvan Mahallesi'nde yer alan "Blok 64" bölgesinin acil şekilde boşaltılmasını istemişti.

Broşürlerde, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki söz konusu bölgeleri "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği belirtilmiş ve Filistinlilere, Refah kentindeki Tel es-Sultan, Ez-Zuhur ve Eş-Şabura mahallelerine gitmeleri istenmişti.

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA "ARAÇLA EZME" EYLEMİNDE 4 YERLEŞİMCİ YARALANDI



Kanal 12 televizyon kanalının haberine göre El Halil'in güneyinde araçla ezme girişiminde bulunuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre ise araçla ezme girişiminde biri orta 3'ü hafif şekilde olmak üzere 4 yerleşimci yaralandı.

Haaretz gazetesindeki haberde ise kimlik bilgileri verilmeksizin eylemi düzenleyen kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 7 EKİM'DEN BERİ 4 BİN 840 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI



Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada İsrail güçlerinin sabah saatlerinde, Tulkerim, Tubas, Ramallah, Eriha, El Halil ve Doğu Kudüs kentlerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 840'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İSRAİL, 7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DEKİ BM MERKEZLERİNE SIĞINAN 308 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda 25 Aralık'ta İsrail ordusunun UNRWA bünyesindeki bir okulu doğrudan hedef alarak 2 Filistinliyi öldürdüğü, birini de yaraladığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarına işaret edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de UNRWA tesislerine sığınan 308 kişinin öldürüldüğü, 1095 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'de hiçbir yer güvende değil." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA BASKIN DÜZENLEDİĞİ DÜKKANDA OYUNCAKLARA EL KOYDU



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentine baskın düzenledi, Raas el-Cura'daki çok sayıda dükkanda arama yaptı.

İsrail askerleri, çocukların uzaktan kumandalı oyuncakları ile plastik oyuncak tabancalarına el koydu.

İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE SON 24 SAATTE 3'Ü AĞIR 15 ASKERİNİN YARALANDIĞINI DUYURDU



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki askeri zayiata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda aralarında subayların da olduğu 3'ü ağır 15 İsrail askerinin daha yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 209'unun durumu ağır olmak üzere 936'ya yükselirken, 7 Ekim'den bu yana toplam yaralı sayısı ise 344'ü ağır olmak üzere 2 bin 180'e ulaştı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: ATEŞKES OLMADAN GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİ ÇÖZÜM DEĞİL



Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Jacob Burns, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insanların hayatlarının kurtarılması için tek yolun "aşırı şiddete ve Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasına son vermek" olduğunu belirtti.

Burns, "Gazze'deki insanlara yardım sağlamak için daha fazlasını yapmak istiyoruz ancak devam eden bombardıman ve çatışmalar bizi giderek daha küçük bir bölgeye sıkıştırıyor." ifadesini kullandı.

Burns, İsrailli yetkililerden çalıştığı "Nasser" hastanesinin hedef alınmayacağı konusunda teminat almalarına rağmen, hafta başında havadan "hastane yakınındaki binaların derhal boşaltılmasını emreden bildiriler" düştüğünü bildirdi.

Bu şartlar altında ihtiyacı olanlara güvenli bir şekilde tıbbi yardım sağlamanın imkansız olduğunun altını çizen Burns, hastaneler ve sağlık çalışanlarının asla hedef olmaması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki insanların güvenlik arayışı içinde bulunduğu yerlerden kaçmak zorunda kaldığını ve bu kişilerin çoğunun başlarını sokacak yerlerinin olmadığını ifade eden Burns, en güneydeki şehir olan Refah'ın savaş öncesi 300 bin olan nüfusunun şimdi en az 1,2 milyon olduğuna dikkati çekti.

Güneydeki kötü yaşam koşullarına rağmen İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerini boşaltma emrini takiben, BM'ye göre şimdiden 100 bin kişinin daha yerinden olduğunu belirten Burns, bu kişilerin yaşaması için gerekli yer ve koşulların sağlanması gerektiğine işaret etti.

İSRAİL BASININA GÖRE KATAR TEL AVİV'E GAZZE'DEKİ ESİRLERİN TAKASIYLA İLGİLİ TEKLİF SUNDU



İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürdü.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde, Katar tarafından sunulan teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtildi.

Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Yediot Ahronot Gazetesi ise ismini vermediği bir yetkiliden naklettiği haberde, Kanal 12 televizyonunun Katar'ın teklifiyle ilgili verdiği bilgileri doğruladı.

Söz konusu yetkili, Katar'ın, İsrail'e "Hamas'ın, çatışmalara 20 ila 30 gün arasında ara verilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında aralarında kadın, erişkin ve hastaların da olduğu 40 ila 50 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğu" yönünde bir mesaj ilettiğini iddia etti.

Yediot Ahronot daha önce de Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.

Ancak Hamas daha önce pek çok defa İsrail'le esir takası anlaşması yapılması için Gazze'deki saldırıların tamamen durmasını şart koşmuştu.

Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.