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İsrail'in cinsel saldırı iddialarına NYT'den yalanlama
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26 Mart 2024 Salı 13:26:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 13:26:00

İsrail'in cinsel saldırı iddialarına NYT'den yalanlama

Kaynak: AA

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The New York Times (NYT) gazetesi, İsrail ordusundaki bir sağlıkçının, "7 Ekim 2023'teki saldırıda ölen iki genç kızın cinsel saldırıya uğradığı" iddialarının asılsız olduğunu gösteren yeni bir videonun ortaya çıktığını bildirdi.

NYT, Hamas'ın askeri kanadı İzedddin el-Kassam Tugayları üyelerinin 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri yerleşim biriminde cinsel saldırıda bulunduğu iddialarına ilişkin yeni bir videoya ulaştığını belirtti.

Videoda, iddiaların aksine tamamen giyinik üç kadın cesedinde herhangi bir cinsel şiddet izine rastlanmadığını belirten NYT, bu cesetlerin ikisinin koridorda, üçüncü kadının da yakınlarındaki ayrı bir odada bulunduğunu ileri sürdü.

NYT, Be'eri'de ikamet eden Nili Bar Sinai'nin videodaki kadınların kimliğini tespit edebildiğini ve "cinsel saldırı iddialarının yalan çıkmasından dolayı memnuniyetini dile getirdiğini" aktardı.

Cinsel saldırı iddialarını ortaya atan sağlıkçıya ulaşan NYT, bu kişinin iddialarının arkasında durup durmadığına ilişkin soruya yanıt vermediğini aktardı.

NYT, İsrail ordusundan bir sözcünün, "sağlıkçının iddialarının arkasında olduğunu ancak olayın yaşandığı mekanı yanlış hatırladığını açıkladığını" ifade etti.

New York Times, 28 Aralık 2023'te, Hamas'ın "7 Ekim'deki saldırısında sistematik cinsel şiddet uyguladığının" iddia edildiği ve İsrailli sağlıkçının açıklamalarının bulunduğu makaleyi yayımlamıştı.

Etiketler : new york times israil 7 ekim aksa tufanı
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