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25 Ekim 2023 Çarşamba 22:37:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 22:37:00

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, Guterres'e istifa çağrısını yineledi

Kaynak: IHA

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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri Guterres'i bir kez daha istifaya davet etti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir kez daha istifa çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamalarına İsrail'in tepki göstermesini ardından "yanlış anlaşıldığını" belirtmesi sonrası İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Guterres'e bir kez daha istifa çağrısında bulundu. Erdan, "Genel Sekreterin dün söylediklerinden dolayı sözlerinden geri dönmemesi, özür bile dileyememesi BM'nin ayıbıdır. İstifa etmesi gerekir" dedi.

Guterres'in gerçekliği çarpıttığını iddia eden Erdan, Guterres'i 7 Ekim'de başlayan saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmakla suçlayarak, herkesim Guterres'in sözlerinin İsrail'in suçlu olduğunu gösterdiğini çok iyi anladığını öne sürdü.

Guterres, söz konusu konuşması hakkında bugün yaptığı açıklamada, "Dün Güvenlik Konseyi'ndeki bazı açıklamalarımın sanki Hamas'ın terör eylemlerini meşrulaştırıyormuş gibi yanlış yorumlanması karşısında şok oldum" demişti.

İsrail BM yetkililerine vize vermeyecek

Erdan yaptığı açıklamada, Guterres'in ifadeleri nedeniyle İsrail'in BM yetkililerine vize vermeyeceğini belirtmiş, "BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in vizesini reddettik. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı. Erdan, dün de Guterres'i istifaya çağırmıştı.

Guterres ne demişti?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Gilad Erdan Antonio Guterres istifa
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