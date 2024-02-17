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17 Şubat 2024 Cumartesi 09:20:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 09:20:00

İsrail'in Batı Şeria'daki gece baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği gece baskınlarında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi, Cenin, Ramallah, Nablus, Kalkilya, Beytüllahim ve El Halil kentleri oldu.

Cenin'in El-Celeme ve Bartaa köyleri ile Ramallah'ın Kefr Ayn ve Beyt Rima, Kalkilya'nın Bakatül Hatab ve Hacca kasabalarına baskın düzenlendi.

Cenin'in Bartaa köyündeki baskında, Gazzeli bir grup işçi gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Nablus'un Beyt İba kasabasında 1 kadını, El Halil'in güneyindeki Dura bölgesinde 2 genci ve Beytüllahim'deki El-Azza Mülteci Kampı'nda bir eve düzenledikleri baskında da 1 genci gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Etiketler : israil işgal batı şeria gazze filistinli gözaltı
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