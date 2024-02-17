İsrail'in 134 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 858'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 134 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 83 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 858'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 125 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 677'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun ve Es-Sabra Mahallesi olmak üzere bölgenin farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Zeytun ve Es-Sabra Mahallesinde 3 eve düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Refah kentindeki Şabura Kampı'nda 3 noktaya yönelik saldırısında 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bir evi bombalaması sonucu ise birkaç kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki el-Karare beldesi ile Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde faklı noktaları bombaladı.

İSRAİL ORDUSU, NASIR HASTANESİNİ KUŞATMAYA DEVAM EDİYOR



Öte yandan İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuşatmasını sürdürüyor.

Elektrik kesintisi, su, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve oksijen istasyonunun kapatılması nedeniyle 120 hastanın yanı sıra 5 sağlık personeli de hastanede çalışmaya devam ediyor.

İsrail askerleri hastanede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ GECE BASKINLARINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi, Cenin, Ramallah, Nablus, Kalkilya, Beytüllahim ve El Halil kentleri oldu.

Cenin'in El-Celeme ve Bartaa köyleri ile Ramallah'ın Kefr Ayn ve Beyt Rima, Kalkilya'nın Bakatül Hatab ve Hacca kasabalarına baskın düzenlendi.

Cenin'in Bartaa köyündeki baskında, Gazzeli bir grup işçi gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Nablus'un Beyt İba kasabasında 1 kadını, El Halil'in güneyindeki Dura bölgesinde 2 genci ve Beytüllahim'deki El-Azza Mülteci Kampı'nda bir eve düzenledikleri baskında da 1 genci gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE ÖLDÜRDÜĞÜ BM ÇALIŞANI SAYISI 158'E YÜKSELDİ



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik artırdığı hava saldırılarının güçlükle yapılan insani yardımı engellemesinden endişe duyulduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ta nüfusun yaklaşık 1,5 milyon olduğu ve bu sayının 7 Ekim 2023 öncesinin yaklaşık 6 katı olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'ye ulaştırılan insani yardım tırları sayısının günlük 500 hedefinin çok altında kaldığı, Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların getirilmesinde ciddi zorlukların yaşandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 15 şubat itibarıyla 158'e yükseldiği bildirilen açıklamada, Han Yunus ve çevresinde son 3 haftadır yoğunlaşan çatışmaların can kaybının yanı sıra sivil altyapıyı tahrip ettiği vurgulandı.

Saldırılarda UNRWA'nın Gazze'nin güneyindeki en büyük barınağı Han Yunus Eğitim Merkezi'nin de zarar gördüğü paylaşılan açıklamada, İsrail bombardımanının yerinden edilmiş Filistinlileri, aşırı kalabalığın yaşandığı Refah kentinde gitmeye zorladığı, Refah'a yönelik yoğunlaşan hava saldırıları yüzünden de bu kentten Gazze'nin orta kesimlerine yönelenlerin bulunduğu hatırlatıldı.

İSRAİL, İNSANİ YARDIMIN ULAŞTIRILMASINI ENGELLİYOR



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine değinilen açıklamada, yıl başından bu yana BM insani yardım ortaklarının, Gazze Vadisi'nin kuzeyine (Gazze'nin orta ve kuzey bölgeleri) insani yardım ulaştırmak ve değerlendirme yapmak için 77 görev planladığını, İsrail'in bunların yalnızca 12'sini kolaylaştırdığı aktarıldı.

İnsani yardımı kapsayan 77 girişimden, 14'ünün engellendiği, 39'unun erişimine izin verilmediği, 3'ünün kısmi olarak insani hedeflerine ulaştığı, 9'unun da BM kurumlarınca ertelendiği ifade edildi.

Kolaylaştırılan yardımların çoğunlukla gıda içerdiği, hastane ve tesislere su, hijyen ve sanitasyon hizmetleri içeren yardımların İsrail'in reddettiği görevler arasında kaldığı belirtildi.

Gazze Vadisi'nin güneyinde ise koordinasyona ihtiyaç duyulduğu paylaşılan bölgelere 189 görevin planlandığı, 107'sinin kolaylaştırıldığı, 2'sinde insani hedeflere ulaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu görevlerin, koordinasyona ihtiyaç duyulmayan alanları kapsamadığı belirtilerek, İsrail'in 18 insani yardım görevini önce kolaylaştırıp daha sonra engellediği, 48'inin erişimine izin vermediği ve 14'ünün BM kurumlarınca ertelendiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İSRAİL'İN ZORLA BOŞALTTIĞI ÇOCUK HASTANESİNDEKİ BEBEKLERİN ÇÜRÜMÜŞ BEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI



İsrail'in 134 gündür Gazze'de işlediği savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son olarak doktorlar ve sağlık personeli zorla tahliye edildiği için Nasr Çocuk Hastanesinde ölüme terk edilen 5 bebeğin çürümüş cesetlerine ulaşıldı.

İsrail ordusu, 10 Kasım 2023'te, Gazze kentinin batısında Nasr Çocuk Hastanesi ile Er-Rantisi Hastanesini kuşatmış ve sağlık personelini hastaneleri terk etmeye zorlamıştı.

İsrail ordusunun Nasr Mahallesinden çekilmesiyle, hastanedeki prematüre bebek servisindeki büyük yıkımın boyutu ve ölüme terk edilen bebeklerin "şok eden" görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, hastanenin yıkılmış duvarları, kullanılmaz hale gelmiş tıbbi ekipmanlar ve yataklar üzerinde çürümüş bebek cesetleri yer alıyor.

5 BEBEK ÖLÜME TERK EDİLDİ

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin, sağlık personelini hastaneyi terke zorlaması ve hasta bebeklerin hastaneden çıkmasına da izin vermemesi nedeniyle 5 bebek öldü." dedi.

Kudra, İsrail ordusunun çekilmesiyle, hastanede terk edilen bebeklerin çürümüş cesetlerini bulduklarını belirtti.

BEBEKLERİN CESETLERİ KURTLANDI



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite de İsrail'in Nasr Çocuk Hastanesinde insanlığa karşı bir katliam işlediğini ifade etti.

Doktorların, hastanede solunum cihazına bağlı hasta bebek ve çocuklar olduğu için başlangıçta hastaneyi terk etmeyi kabul etmediğini ve bunun olması durumunda çocukların hemen öleceğini İsrail ordusuna ilettiğini söyleyen Sevabite, "Doktorlar silah zoruyla hastaneden çıkarıldı. 20 gün sonra hastaneye geri döndüklerinde ise hasta çocukların hepsinin öldüğünü ve cesetlerinin çürüyüp kurtlandığını gördüler." diye konuştu.

İşlenen bu katliamın uluslararası insancıl hukuka, Cenevre Sözleşmesine ve tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Sevabite, bu suçun sorumlusunun İsrail, ABD ve uluslararası toplum olduğunu kaydetti.

İsmail es-Sevabite, Arap ve İslam ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) İsrail güçleri tarafından yıkılan hastaneleri rehabilite ve restore etmeleri çağrısında bulundu.