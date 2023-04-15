İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 15'inci haftasında yine meydanlara indi.

Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Netanya, Birüssebi, Rehovot gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Tel Aviv'deki gösterilere 115 bin kişi katıldı.

Gösterilerde, İsrail'in siyaset, yüksek bürokrasi, sanat ve iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler de yer aldı.

Kaplan Caddesi'nde kurulan sahnede, İsrail'in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgusunda bulunan konuşmalar yaptı.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu aleyhinde İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlar asıldı.

Alanda her hafta dev bir pankart açılarak o haftaki gösteriler için belirlenen bir ana slogana yer verilirken, bu haftaki pankartta "Özgür kalacağız" sloganı kullanıldı.

Batı Kudüs'teki binlerce gösterici de yargı düzenlemesini Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanarak protesto etti.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN KARŞIT GÖSTERİ

Netanya kentindeki gösterilere yaklaşık 30 bin İsrailli katılırken, eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid'de buradaki gösterilerde yer aldı.

Söz konusu şehirdeki protestolara yakın bir noktada, hükümet koalisyonunun aşırı sağcı ortağı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in öncülüğünde hükümet yanlısı karşıt gösteri düzenledi.

Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinin en katı savunucularından olan Ben-Gvir, diğer bazı koalisyon üyeleriyle Netanya'daki Poleg Kavşağı'ında düzenlenen gösteriye katıldı.

Karşıt gösterinin, muhalefet lideri Yair Lapid'in katıldığı protestolara yakın bir alanda olması nedeniyle, İsrail polisi, protestocular arasında çatışma çıkmasını önlemek için ek güvenlik gücü sevk etti.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi mayıs başında yine Meclis'e getirmesi bekleniyor.