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30 Mayıs 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 15:00:00

İsrail'i uyardılar... "Tel Aviv'i vururuz"

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Gazze'deki İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, İsrail'in harekete mensup savaşçı ya da komutanları öldürmesi durumunda Tel Aviv'i vurma tehdidinde bulundu.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'e karşı kazanılan zaferi kutlamak için Gazze kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Törene yüzü maskeli yüzlerce asker ve çok sayıda askeri araç katıldı.

Nehhale, etkinlikte banttan yayımlanan konuşmasında, "Herhangi bir zaman ya da mekanda savaşçılarımız ve komutanlarımızı hedef alacak bir suikaste Tel Aviv'i bombalayarak karşılık vereceğiz." dedi.

İslami Cihad'ın İsrail'e karşı direnmeye kararlı olduğunu ve yapılan fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye dek direnişe devam edeceklerini aktaran Nehhale, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın ve direnişin birlik içinde olması Filistin topraklarındaki haklarımızı geri kazanmada en önemli yoldur. Filistin topraklarındaki işgal devam ettiği sürece bölgede ve dünyada barış olmaz."

Kudüs'ün her zaman kalplerde yer alacağını belirten Nehhale, "İsrail ile aramızdaki bu savaş henüz bitmedi ve savaşçılarımız her an yeniden savaşa girmeye hazır." dedi.

İslami Cihad'ın İsrail'in ateşkese ne derece bağlı kalacağını ve Kudüs ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki tutumunu yakından takip ettiğini belirten Nehhale, direniş güçlerinin, Filistin halkını ve kutsal mekanları korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

Kudüs Seriyyeleri sözcüsü Ebu Hamza ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin'in kurtuluşu yolunda girdikleri savaşta halkın kendilerine destek verdiğini belirtti.

Ebu Hamza, Gazze saldırıları sırasında yeni bir zafer kazandıklarını, İsrail'in ise bu savaştan yenik çıktığını sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler : filistin gazze israil
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