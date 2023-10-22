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22 Ekim 2023 Pazar 19:41:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 19:41:00

İsrail'i eleştiren CEO baskılar sonucu istifa etti

Kaynak: AA

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İsrail'i eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti

Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Cosgrave, İsrail'i `savaş suçları` işlemekle ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan açıklamalarının ardından tepkiyle karşılaşmıştı.

Tepkilerin ardından özür dileyen Cosgrave, Facebook ve Google gibi katılımcıların zirveden çekilmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Cosgrave, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, `Birçok Batılı liderin ve hükümetin, özellikle de bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, söylemleri ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları, müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır" demişti.

Etiketler : WebSummit CEO İstifa İsrail eleştirisi
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