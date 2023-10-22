İsrail'i eleştiren CEO baskılar sonucu istifa etti
Kaynak: AA
İsrail'i eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti
Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Cosgrave, İsrail'i `savaş suçları` işlemekle ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan açıklamalarının ardından tepkiyle karşılaşmıştı.
Tepkilerin ardından özür dileyen Cosgrave, Facebook ve Google gibi katılımcıların zirveden çekilmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.
Cosgrave, 13 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, `Birçok Batılı liderin ve hükümetin, özellikle de bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, söylemleri ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları, müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır" demişti.
- İsrail'i eleştiren CEO baskılar sonucu istifa etti
- Netanyahu'dan Hizbullah ve Lübnan'a tehdit
- Biden'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması
- İnsani yardım tırları Refah Sınır Kapısı'ndan ikinci kez Gazze'ye girdi
- Cezayir'de 35 gazete, Gazze'ye destek için aynı manşeti attı
- Kuveyt, Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor