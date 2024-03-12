İsrail'e rağmen Mescid-i Aksa'da teravih için 35 bin Müslüman saf tuttu
Kaynak: AA
İsrail'in engellemelerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te 35 bin Müslüman, yatsı ve teravih namazları için Mescid-i Aksa'da saf tuttu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, ramazanın birinci gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekildi.
İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.
Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.
- İsrail Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
- İsrail'e rağmen Mescid-i Aksa'da teravih için 35 bin Müslüman saf tuttu
- Soykırımcı İsrail, ramazanın ilk gününde Gazze'yi vurdu: Onlarca şehit var
- Haiti'de bilanço ağırlaşıyor: Bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi
- "Esad rejimi işkenceye ve kötü muameleye devam ediyor"
- İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya dikenli tel çekti