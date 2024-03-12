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12 Mart 2024 Salı 01:16:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 01:16:00

İsrail'e rağmen Mescid-i Aksa'da teravih için 35 bin Müslüman saf tuttu

Kaynak: AA

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İsrail'in engellemelerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te 35 bin Müslüman, yatsı ve teravih namazları için Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, ramazanın birinci gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.

Etiketler : mescid-i aksa teravih ramazan gazze
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