İsrail'e ait bir İHA Suriye topraklarına düştü

İsrail'e ait bir İHA Suriye topraklarına düştü

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, orduya ait bir İHA'nın rutin bir faaliyet sırasında Suriye topraklarına düştüğü kaydedildi.

Bilgi sızma endişesinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.