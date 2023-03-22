İsrail'e ait bir İHA Suriye topraklarına düştü
Kaynak: AA
İsrail ordusu, kendilerine ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye topraklarına düştüğünü duyurdu.
Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, orduya ait bir İHA'nın rutin bir faaliyet sırasında Suriye topraklarına düştüğü kaydedildi.
Bilgi sızma endişesinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.
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