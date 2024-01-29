VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de şehit sayısı 26 bin 637'ye yükseldi
Balıkesir'de organize suç ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu
Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal
MİT'ten PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: Sözde sorumlu yakalandı
Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu
İETT otobüsünde panik anları! İki aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı
29 Ocak 2024 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 16:31:00

İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00'te Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Etiketler : Israel Syria Air strike
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX