İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Kaynak: AA
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00'te Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
- İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de şehit sayısı 26 bin 637'ye yükseldi
- Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu
- Yıkım gözler önünde: "Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak"
- İsrail'den Şam'a hava saldırısı
- ABD'de yapay zeka şirketleri güvenlik testi sonuçlarını hükümete rapor etmeye başlayacak
- Tansiyon düşmüyor: ABD üssüne roket saldırısı