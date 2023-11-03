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03 Kasım 2023 Cuma 00:22:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 00:22:00

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Mercayun ilçesini hedef alan bombardımanı sonucu 4 kişinin hayatını kaybetttiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Mercayun ilçesine düzenlediği saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Haberde, Mercayun ilçesine bağlı Vadi es-Seluki bölgesinde düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı, ilçeye bağlı Meys el-Cebel kasabasında bir evin hedef alınması sonucu ise bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Etiketler : Mercayun ilçesi İsrail bombardımanı Lübnan saldırısı
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