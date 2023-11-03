İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Mercayun ilçesini hedef alan bombardımanı sonucu 4 kişinin hayatını kaybetttiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Mercayun ilçesine düzenlediği saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı.
Haberde, Mercayun ilçesine bağlı Vadi es-Seluki bölgesinde düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı, ilçeye bağlı Meys el-Cebel kasabasında bir evin hedef alınması sonucu ise bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.
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