İsrail'den İran'a karşı casus uydu hamlesi!
İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerini gözetleme için uzaya casus uydu gönderdiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, bakanlığın İsrail Uzay Endüstrisi ortaklığında ürettiği Ofek-16 isimli casus uydunun, ülkenin merkezindeki bir üsten yerel saatle 04.00'te fırlatıldıktan sonra başarılı şekilde yörüngesine yerleştiği belirtildi.
Casusluk amacıyla kullanılacak Ofek-16'nın yüksek kapasiteli elektro-optik keşif uydusu olduğu ifade edildi.
Star.com.tr'nin haberine göre; İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ofek-16 uydusunun Savunma Bakanlığı ve Israil Uzay Endüstrisi için önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, "İsrail'in yeteneklerini her cephede, her yerde güçlendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yerel basın, uydunun İran'ın nükleer faaliyetlerini gözetleme amacıyla kullanılacağını yazdı.
- İngiltere'den flaş Cemal Kaşıkçı kararı: 20 Suudi Arabistan vatandaşı yaptırım listesine alındı
- İsrail'de Kovid-19 nedeniyle spor salonları ve gece kulüplerine yasak
- Libya Başbakanı Serrac Malta Başbakanı Abela ile görüştü
- ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 279 ölüm
- İsrail'den İran'a karşı casus uydu hamlesi!
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür