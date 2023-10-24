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24 Ekim 2023 Salı 07:19:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 07:19:00

İsrail'den Gazze'de bir gecede katliam!

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları 18'inci gününe girerken, bir gecede 110 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Aksa Kanalı Telegram sayfasında verilen habere göre, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, savaşın 18'inci gününe girerken, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gece boyunca yoğun hava saldırıları düzenledi.

Aksa Kanalı'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Rafah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Saldırılarda onlarca yaralının olduğu aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Refah kentindeki saldırılarda ise en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSRAİL YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Aksa Hastanesi çevresindeki evlere, kentin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Esra Kuleleri isimli sivil yerleşim binalarına yönelik hava saldırılarında, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebalya Mülteci Kampı'na son saatlerde düzenlenen bir dizi hava saldırısı sonucunda ölü ve yaralılar bulunuyor.

Etiketler : Gazze saldırısı İsrail Filistin saldırılar
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