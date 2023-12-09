İsrail'den Filistinlilere yangın bombalarıyla saldırı: Benzeri görülmemiş yaralanmalar oluyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Şiteyvi ile Tahravi ailelerine ait evleri bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Sahabe Tıp Kompleksi civarındaki Hammad ve Ataallah ailelerine ait meskun evleri bombalaması sonucu da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bombalanan evlere yakın bölgede İsrail ordusuna ait tankların olması nedeniyle enkaz altındaki ölü ve yaralılara ulaşılamıyor.

İsrail güçleri, Han Yunus'un güneyinde Neccar ve Hamuda ailelerine ait evleri hedef alması sonucu da çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

İsrail topçu birlikleri ayrıca gece boyunca Han Yunus'ta birçok yeri hedef aldı. Saldırılarda çok kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: YANGIN BOMBALARIYLA DÜZENLENEN SALDIRILARDA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YARALANMALAR OLUYOR

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığı, yaralılarda daha önce görülmemiş şekilde yanıklar ve boğulma gerçekleştiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığını belirten Berş, "Dün gece 100 boğulma ve yanık tedavisi yaptık. Daha önce böylesi vakaları ve yaralanmaları görmemiştik." dedi.

Berş, bulaşıcı hastalıkların oranının da arttığına dikkati çekerek, "ishal, solunum yolu ve cilt enfeksiyonları gibi vakalarda önemli artışlar olduğunu, karaciğer enfeksiyonunun giderek yayıldığını" kaydetti.

Gazzeli yetkili, sağlık hizmetlerine yoğunlaşılması çağrısı yaparak, mobil klinikler oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

İsrail güçlerinin ilaç depolarını kuşattığını ve bu depolara girmelerine engel olunması gerektiğini de vurgulayan Berş, anemi ve çeşitli özel hastalıklara sahip çok sayıda kronik hastanın tedavi olamadığını sözlerine ekledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

14:53 Gazze Belediyesi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği şehirlerde 500 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

14:00 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

13:10 İsrail'in, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişini onaylamasını istediği belirtildi.

13:08 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlere duman ve yangın bombalarıyla saldırdığı, yaralılarda daha önce görülmemiş şekilde yanıklar ve boğulma gerçekleştiği bildirildi.

12:50 İran, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı.

12:46 Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Malezya hükümeti adına, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınıyor ve protesto ediyorum." dedi.

12:42 İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve Arap Birliğinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik görüşmeler yürütmek üzere görevlendirdiği Bakanlar Komitesi, ABD yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan karar tasarısını veto etmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

11:29 İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, imkansızlıklar nedeniyle yaralılara yerde müdahale ediliyor.

11:18 İsrailli bir savaş muhabiri, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail askerlerinin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kazdığı tünel ve kuyular karşısında "şaşkına döndüğünü ve bir meydan okumayla" karşılaştığını belirtti.

11:00 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Batı televizyonlarında yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, ülkesinde yaşanan zulmün 7 Ekim'de değil, 106 yıl önce başladığını söyledi.

08:02 Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, "İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.

07:31 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." dedi.

06:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

02:43 İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

01:51 Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısında "çekimser" oy kullanan İngiltere'nin, Gazze'deki çocukların yaşayacağı dehşetin "suç ortağı" olduğunu belirtti.

01:37 İsviçre, Slovenya ve Malta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.