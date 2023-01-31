İsrail'den Filistinli tutuklular için skandal karar!

İsrail Meclisi, "milli güvenlik suçlarından tutuklu kişilerin" Filistin yönetiminden para aldığının tespit edilmesi durumunda, vatandaşlıktan çıkarılarak sınır dışı edilmelerini öngören yasa tasarısını onayladı.

İsrail'de, Filistinlilerin vatandaşlığının düşürülmesini öngören yasa tasarısı Meclis'teki ilk onayını aldı.

İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kanunlaşması için ikinci ve üçüncü tur oylamalarından da geçmesi gereken tasarı, 8 ret oyuna karşı 89 oyla kabul edildi.

Tasarı, İçişleri Ortak Komitesi ile Meclis Komitesi'ne gönderildi

Açıklamada, "Meclis Genel Kurulu, Filistin yönetiminden ödenek veya maaş alan kişilerin vatandaşlığının veya kalıcı oturumlarının iptal edilmesine yönelik yasa tasarısının ilk okumasını onayladı." ifadelerine yer verildi.

Oy çokluğuyla kabul edilen tasarının, incelenmesi, ikinci ve üçüncü tur oylamaya hazırlanması için İçişleri Ortak Komitesi ile Meclis Komitesi'ne gönderildiği belirtildi.

Tasarı, "İsrail devletine karşı güveni suistimal eden bir suç işlediği" gerekçesiyle hapiste bulunan kişilerin Filistin yönetiminden ödenek aldığının kanıtlanması durumunda, vatandaşlıktan çıkarılmasını veya Doğu Kudüs'teki kalıcı oturumlarının iptal edilmesini kapsıyor.

Ayrıca, bu kişilerin daha sonra Filistin yönetimindeki bölgelere veya Gazze Şeridi'ne sınır dışı edilmesini de içeriyor.

FİLİSTİN'DEN KINAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "farklı bir toplu cezalandırma biçimi" olarak nitelendirilen yasa tasarısının "gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı" kaydedildi.

Açıklamada, tasarının "ırkçı" ve "uluslararası hukuka aykırı bir suç" olduğu vurgulanarak, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde, Filistinli tutukluların vatandaşlık veya kalıcı oturumlarının iptal edilmesini öngören, ırk ayrımcılığı yapan bir dizi kanunun tasarısının kabul edilmesine ilişkin tartışmaları büyük bir ciddiyetle izliyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin yönetiminin yıllık olarak mahkumların ailelerine para yardımı yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, "Filistin Yönetimi, mahkumların ailelerine ödenek yapması nedeniyle İsrail'in baskısı altında." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğündeki yeni hükümetin onaylanması için baskı yaptığı ve İsrail muhalefetinin de desteklediği yasa tasarısı 11 Ocak'ta İsrail Meclisi'nde özel bir komite tarafından onaylanarak, yasalaşmasının önü açılmıştı.

Tasarıya, İsrail vatandaşlığı veya kalıcı oturumları bulunan birçok kişinin İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar karşılığında Filistin yönetiminden ödenek aldığı iddiası gerekçe gösterilmişti.