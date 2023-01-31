VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı göreve hazır
Şengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi AP'de kabul gördü
ABD'de araçtan silahla ateş açıldı: 10 yaralı
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa soruşturma
Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı aldı
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi yarın başlıyor
Koruma altındaki çocuklar için 6 kuruluş daha hizmete girecek
BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayımlandı
İsrail'den Filistinli tutuklular için skandal karar!
İstanbul Sözleşmesi kriz çıkardı...
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği heyetini kabul etti
Bakü'de İran'ın casus ağına yönelik operasyon
Bakan Nebati açıkladı: Çok önemli başarılara imza attık!
İsrail'in Cenin'e baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi öldürmesi bölgede şiddet olaylarını artırdı
Otel doluluk oranları 2022'de yüzde 28 arttı
Avro Bölgesi ekonomisi 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar liraya yapılandırma imkanı geliyor
Bakanlık tarafından yürütülen spor organizasyonlarında kafileler, yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek
Peru'da hükümet karşıtı protestolar
Türkiye'nin SİHA gündemi
TRT televizyon yayıncılığında 55 yılı geride bıraktı
"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi bugün açılacak
Muhalefette yeni kriz gündemi
31 Ocak 2023 Salı 18:16:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 18:16:00

İsrail'den Filistinli tutuklular için skandal karar!

ABONE OL

İsrail'de Filistinlilerin vatandaşlığının düşürülmesini öngören yasa Meclis'teki ilk onayını aldı.

İsrail Meclisi, "milli güvenlik suçlarından tutuklu kişilerin" Filistin yönetiminden para aldığının tespit edilmesi durumunda, vatandaşlıktan çıkarılarak sınır dışı edilmelerini öngören yasa tasarısını onayladı.

İsrail'de, Filistinlilerin vatandaşlığının düşürülmesini öngören yasa tasarısı Meclis'teki ilk onayını aldı.

İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kanunlaşması için ikinci ve üçüncü tur oylamalarından da geçmesi gereken tasarı, 8 ret oyuna karşı 89 oyla kabul edildi.

Tasarı, İçişleri Ortak Komitesi ile Meclis Komitesi'ne gönderildi

Açıklamada, "Meclis Genel Kurulu, Filistin yönetiminden ödenek veya maaş alan kişilerin vatandaşlığının veya kalıcı oturumlarının iptal edilmesine yönelik yasa tasarısının ilk okumasını onayladı." ifadelerine yer verildi.

Oy çokluğuyla kabul edilen tasarının, incelenmesi, ikinci ve üçüncü tur oylamaya hazırlanması için İçişleri Ortak Komitesi ile Meclis Komitesi'ne gönderildiği belirtildi.

Tasarı, "İsrail devletine karşı güveni suistimal eden bir suç işlediği" gerekçesiyle hapiste bulunan kişilerin Filistin yönetiminden ödenek aldığının kanıtlanması durumunda, vatandaşlıktan çıkarılmasını veya Doğu Kudüs'teki kalıcı oturumlarının iptal edilmesini kapsıyor.

Ayrıca, bu kişilerin daha sonra Filistin yönetimindeki bölgelere veya Gazze Şeridi'ne sınır dışı edilmesini de içeriyor.

FİLİSTİN'DEN KINAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "farklı bir toplu cezalandırma biçimi" olarak nitelendirilen yasa tasarısının "gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı" kaydedildi.

Açıklamada, tasarının "ırkçı" ve "uluslararası hukuka aykırı bir suç" olduğu vurgulanarak, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde, Filistinli tutukluların vatandaşlık veya kalıcı oturumlarının iptal edilmesini öngören, ırk ayrımcılığı yapan bir dizi kanunun tasarısının kabul edilmesine ilişkin tartışmaları büyük bir ciddiyetle izliyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin yönetiminin yıllık olarak mahkumların ailelerine para yardımı yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, "Filistin Yönetimi, mahkumların ailelerine ödenek yapması nedeniyle İsrail'in baskısı altında." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğündeki yeni hükümetin onaylanması için baskı yaptığı ve İsrail muhalefetinin de desteklediği yasa tasarısı 11 Ocak'ta İsrail Meclisi'nde özel bir komite tarafından onaylanarak, yasalaşmasının önü açılmıştı.

Tasarıya, İsrail vatandaşlığı veya kalıcı oturumları bulunan birçok kişinin İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar karşılığında Filistin yönetiminden ödenek aldığı iddiası gerekçe gösterilmişti.

Etiketler : israil filistin vatandaşlık
Apandisit ameliyatı oldu

Apandisit ameliyatı oldu
Paris'te yürüdü

Paris'te yürüdü
Sağlıklı yaşam buluşması

Sağlıklı yaşam buluşması
Paris'te büyüledi

Paris'te büyüledi
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
"Filmi ağlayarak çektik"

"Filmi ağlayarak çektik"
‘Süreyya' olarak döndü

‘Süreyya' olarak döndü
Hayatı stüdyo ile ev arasında

Hayatı stüdyo ile ev arasında
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX