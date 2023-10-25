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25 Ekim 2023 Çarşamba 07:40:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 07:40:00

İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda Filistinli gözaltında

Kaynak: AA

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna bağlı askerlerin işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Nablus, el-Halil ve Tubas kentlerine düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre, Nablus kentinin doğu bölgesine buldozerler eşliğinde çok sayıda askerle gelen İsrail güçleri, kentin, Eski Asker Kampı ve Halk mahallesi çevresinde konuşlandı. Baskın sırasında, çevredeki binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.

El-Halil kentindeki el-Berec, Deyr el-Asel, el-Mecd, Tavvas, köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, burada 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca Halil kentindeki Zeytun, Kayzun, Cebel Ebu Rumman mahallelerindeki baskınlar sırasında 3 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, bir Filistinlinin evinde arama yaptı.

İsrail güçleri, Halil kentindeki Beyt Avva beldesi, el-Arrub kampı ve kuzeydeki Beyt Emr beldesinde Filistinli bir genci darp ettikten sonra gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde Filistinlilere ait evlere baskının ardından, iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Buldozerler eşliğinde ve çevre binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilmiş şekilde düzenlenen baskınlar sırasında İsrail askerleri yoğun silah atışları yaptı.

Etiketler : işgal altında baskınlar gözaltılar
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