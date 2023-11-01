İsrail'den açıklama: Lübnan'dan fırlatılan füze düşürüldü
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan karadan havaya füzeyi düşürdüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya füzenin düşürüldüğünü bildirdi.
Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail dronunu hedef alan ve ordu tarafından düşürülen füzenin ateşlendiği yere İsrail uçakları saldırı düzenledi.
Lübnan makamlarından ya da Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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