İsrail'de tansiyon yükseldi: Savunma bakanı görevden alındı
Kaynak: AA
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı tepkiler dinmiyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.
Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı düzenlemesine karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin 12'nci haftasında yine sokaklara döküldü.
Yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkede tansiyonu yükseltti.
Muhalefet partilerinin çağrısıyla başkent Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Netanyahu'yu protesto etti.
Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu.
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