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30 Mart 2022 Çarşamba 11:05:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 11:05:00

İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü

Kaynak: AA

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İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi. Bu, ülkede bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

    Açıklamada, Beni Barak'ta "bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı" ifade edildi.

    Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Olayın ardından Beni Barak kentine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Saldırıyı düzenleyen Filistinlinin ailesinin evine baskın

    Öte yandan, Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinden kalabalık bir birlik, Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesine girdi.

    Askerler, dün akşam Beni Barak'ta 5 İsrailliyi öldüren Ziya Hamaraşe'nin (27) ailesinin evinin de aralarında olduğu birçok eve baskın düzenledi.

    Filistinli haber sitelerinde, beldeye gelen İsrail askeri araçlarının ve Hamaraşe'nin ailesinin evinin çatısındaki askerlerin fotoğrafları yer aldı.

    Başbakan Bennett'ten "terörle mücadelede kararlılık" mesajı

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett, silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    İsrail'de bir hafta içinde üçüncü kez böyle bir saldırı olduğuna işaret eden Bennett, "İsrail ölümcül bir Arap terörü dalgasıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

    Terörle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan İsrail Başbakanı, şunları kaydetti:

    "Kalbim bu akşam sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Yaralıların iyileşmesi için dua ediyorum. Güvenlik güçleri iş başında. Teröre karşı azim, gayret ve demir yumrukla mücadele edeceğiz. Bizi buradan çıkaramayacaklar. Biz kazanacağız."

    İsrail'de üst üste silahlı saldırılar

    Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

    Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

    Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

    İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

    Etiketler : Beni Barak İSRAİL Filistin
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