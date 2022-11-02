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02 Kasım 2022 Çarşamba 13:13:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 13:13:00

İsrail'de sandıkların yüzde 84'ünün açılmasının ardından Netanyahu bloku önde

Kaynak: AA

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İsrail'de resmi olmayan sonuçlara göre oy sayımında sandıkların yüzde 84'ünün açılmasının ardından Netanyahu'nun sağ blokunun Mecliste hükümet kuracak çoğunluğu sağladığı görülüyor.

A'de resmi olmayan sonuçları, sandıkların yüzde 84'ünün açılmasının ardından eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 120 sandalyeli Mecliste 65 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını gösteriyor.

İsrail'de yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu 1 Kasım'daki genel seçimlere katılım oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı. İsrail basınındaki haberlere göre, sandıkların 84'ünde oy sayımı tamamlandı.

Haaretz'in yayımladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 65 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

Netanyahu bloku hükümet için yeterli çoğunluğu elde etti

Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde yükselişe geçti.

Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerden Şas 12, Birleşik Tevrat Partisi ise 8 milletvekili kazandı.

Lapid liderliğindeki koalisyon 50'de kaldı

Buna karşın Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki İsrail Evimiz ve İsrail vatandaşı, Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5'er milletvekili çıkardı. İşçi Partisi ise 4 milletvekiliyle Meclise girdi.

Sandık çıkış anketlerine göre, başlangıçta barajı geçtiği ifade edilen Değişim Koalisyonu'ndaki sol parti Meretz'in, yeniden baraj altında kaldığı aktarıldı.

Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'nda yer alan partiler de toplamda 50 sandalyeye ulaştı.

İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste, Mecliste 5 sandalye elde etti.

Arap partisi Balad'ın durumu izleniyor

Kesin olmayan sonuçlara göre, Arap partisi Balad (Tecemmu) ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in Yahudi Evi Partisi seçimde barajın altında kaldı.

İsrail basınındaki haberlere göre ise Balad Partisi ve Meretz'in barajın altında kalıp kalmadığı henüz kesin değil.

İsrail'de baraj altı kalan partilerin resmi sonuçların açıklanmasıyla Meclise girmesi halinde, Netanyahu blokunun hükümeti kurabilmesi için sağladığı çoğunluğun tehlikeye girebileceği belirtiliyor.

Etiketler : İsrail Arap partisi Balad Balad Partisi ve Meretz
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