İsrail'de protestolar 33. haftasında devam ediyor

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde sokaklara indi. Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 33'üncü haftayı geride bırakıyor. Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca ayrı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

