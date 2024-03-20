VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam!
ABD polisinden Filistin'e destek gösterisine müdahale
Çin'in Çüeçiao-2 uydusu fırlatıldı
Gazze'nin kuzeyine denizden yardım ulaştı
"İsrail çöküş taşıyor"
Tunus'ta 1467 mahkum affedildi
20 Mart 2024 Çarşamba 07:12:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 07:12:00

İsrail'de muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Dış ilişkilerde çöküş yaşanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'de muhalefet lideri Lapid, ülkenin dış ilişkilerinde çöküş yaşandığını belirtti.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinde "ihmalkar" olarak nitelendirdiği bir hükümetin varlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküşe tanık olduğunu belirtti.

Lapid, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurma kararına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Kanada'nın İsrail'e silah tedarikini durdurma kararının "yanlış, zararlı ve tehlikeli" olduğunu savunan Lapid, ülkesinin aşırılıkçı ve sert bir terör örgütüne karşı savaş yürüttüğünü, Kanadalıların gerçekte ne olduğunu anlamadıklarını ileri sürdü.

Lapid, "Bu, İsrail'in dış ilişkilerinin, kötü yönetilen, ihmalkar bir hükümet yüzünden çöktüğüne tanık olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

KANADA İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA SON VERECEK

Toronto Star gazetesine dün konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söylemişti.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurgulamıştı.

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirilmişti.

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edilirken, Başbakan Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.

Etiketler : israil lapid dışişleri
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX