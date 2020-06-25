İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor
İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 bini geçerken, aktif vaka sayısındaki yükseliş de devam ediyor.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 437 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 22 bin 139'a ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 15 bin 961 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
AKTİF VAKA SAYISI 5 BİN 700'Ü AŞTI
İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.
Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 796'ya yükseldi.
İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.
Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.
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