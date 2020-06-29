İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı
Kaynak: AA
İsrail Sağlık Bakanı Edelstein, ülkesinin Kovid-19'a ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.
İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.
Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.
"Talimatlara uyulmadığı takdirde açık yerler kapatılmak zorunda kalacak"
Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.
Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.
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