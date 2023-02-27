VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta deprem
Avusturya'daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
Küresel piyasalardaki negatif seyir yeni haftaya taşındı
Tokat'ta yangın! Ölü ve yaralılar var
Her şey çocuklar gülsün diye
Deprem sonrası Türkiye'nin yardımına koşan Hamdallah, İsrail'in saldırısında şehit düştü
Ülke sayısı 5'e yükseldi! Taliban'a devrettiler
Sudan Tarım Bakanı El-Büşra, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nu kabul etti
İsrail'de idam cezası tasarısı onaylandı
Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı
68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışın Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı
Bakan Soylu: Kimliklendirme ve DNA çalışmaları devam ediyor
Fatih Portakal'dan "kan" iftirası!
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Gözler TBMM'ye çevrildi! İşte önemli gündem başlıkları
Zeytin ve zeytinyağı ile kolesterolü düşürmek mümkün
Cilt hastalıklarının sebebi psikolojik olabilir
Acıyı ‘acıma' olarak yansıtmayın
Solunum yolu enfeksiyonu uyarısı
Netanyahu: Batı Şeria inşa planında değişiklik olmayacak
Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü
Çin'in başkenti Pekin'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş..
Deprem bölgesinde bebekler umudun adı oldu
California'da şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
27 Şubat 2023 Pazartesi 07:48:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 07:48:00

İsrail'de idam cezası tasarısı onaylandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'de Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi, İsrail'de 'terör suçluları' için idam cezası getiren yasa tasarısına onay verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Itamar Ben-Gvir ile Yasama İşlerinden Sorumlu Bakanlık Komitesinde teröristler için bir idam cezası yasa tasarısını onayladık." ifadelerini kullandı.

"Teröristleri caydırmak ve İsrail'in güvenliğini korumak için güvenlik, operasyonlar ve yasal düzenlemeler dahil olmak üzere tüm konularda karar almaya devam edeceğiz." mesajı veren Netanyahu, terörle mücadele vurgusu yaptı.

Tasarının, İsrail meclisinde (Knesset) yapılacak üç oylamada da kabul edilerek yasalaşması halinde, "İsrail vatandaşlarına karşı terör suçu" işleyenlere idam cezası verilebilecek.

İsrail basını, haberlerinde idam cezasına ilişkin yasa teklifinin sadece İsraillilere yönelik terör saldırıları için uygulanacağına, Filistinlilere yönelik terör saldırılarını ise kapsamayacağına dikkati çekti.

Netanyahu'nun, Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü ile yaptığı koalisyon anlaşmalarında, terör suçlarına idam cezası getirilmesi konusu da yer almıştı.

Etiketler : Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail meclisi Filistinliler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX