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29 Kasım 2023 Çarşamba 00:22:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 00:22:00

İsrail'de hükümet krizi : Netanyahu'ya koalisyonu dağıtma tehdidi

Kaynak: AA

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İsrailli Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medyada yayımladığı mesajda işgal altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak değerlendirdi.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak niteledi.

Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir paylaşımında "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması." ifadesini kullandı.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64.

Koalisyonda yer alan Ben-Gvir'in liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinin 5 milletvekili bulunuyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı. Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmişti. Görüşmeler sonrası bu "insani ara" 2 gün daha uzatılmıştı.

Etiketler : Aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir İsrail hükümeti Gazze saldırısı durdurma
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