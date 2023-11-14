İsrail'de füze alarmı! Eilat'ta sirenler çaldı

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentinde "hava hedefi şüphesi" üzerine önleyici füze fırlatılması dolayısıyla sirenlerin çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Eilat'ta sirenlerin çaldığı belirtildi.

Daha sonra İsrail ordusu güncel bir açıklama daha yaparak, sirenlerin hava hedefi şüphesi üzerine önleyici füze fırlatılması dolayısıyla çaldığını bildirdi.



Açıklamada, "İsrail topraklarına herhangi bir sızma tespit edilmedi." ifadesine yer verildi.

