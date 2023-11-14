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İsrail'de füze alarmı! Eilat'ta sirenler çaldı
14 Kasım 2023 Salı 15:44:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 15:44:00

İsrail'de füze alarmı! Eilat'ta sirenler çaldı

Kaynak: AA

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İsrail'in Eilat kentinde "hava hedefi şüphesi" nedeniyle sirenler çaldı.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentinde "hava hedefi şüphesi" üzerine önleyici füze fırlatılması dolayısıyla sirenlerin çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Eilat'ta sirenlerin çaldığı belirtildi.

Daha sonra İsrail ordusu güncel bir açıklama daha yaparak, sirenlerin hava hedefi şüphesi üzerine önleyici füze fırlatılması dolayısıyla çaldığını bildirdi.

Açıklamada, "İsrail topraklarına herhangi bir sızma tespit edilmedi." ifadesine yer verildi.

Etiketler : israil alarm siren
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