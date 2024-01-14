İsrail'de esir takası krizi büyüyor: Hamas'la hemen anlaşma yapılması gerek
Kaynak: AA
İsrailli eski general Noam Tibon, Gazze'deki "operasyonların" rehineleri geri getirmeyeceğini söyledi. Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.
İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti.
The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli rehinelerin Gazze'ye kaçırılmasının 100. günü olması nedeniyle düzenlenen 24 saatlik mitingde konuşan emekli general Tibon, İsrail yönetimi ve ordusuna rehineler hususunda eleştirilerde bulundu.
Gazze'deki rehineler için bir araya gelen kalabalığa hitap eden Tibon, "100 gün sonra, İsrail ordusu operasyonlarının onları sağ salim eve getirmeyi başaramayacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.
Rehineleri eve geri getirmekten bahseden herkesin bir kelimeyi daha kullanması gerektiğini aktaran Tibon, "Sağ olarak geri getirilmeliler." dedi.
Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.
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