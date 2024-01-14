VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'den Filistin çıkışı: “Bağımsız Filistin devletinin kurulmasında ısrarcı olunmalı”
İşgalci güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 465 bin lira ceza
TSB'den, depremde yaşamını yitiren vatandaşların mirasçılarına ilişkin açıklama: "Tazminat hakları b...
Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
14 Ocak 2024 Pazar 16:27:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 16:27:00

İsrail'de esir takası krizi büyüyor: Hamas'la hemen anlaşma yapılması gerek

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrailli eski general Noam Tibon, Gazze'deki "operasyonların" rehineleri geri getirmeyeceğini söyledi. Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli rehinelerin Gazze'ye kaçırılmasının 100. günü olması nedeniyle düzenlenen 24 saatlik mitingde konuşan emekli general Tibon, İsrail yönetimi ve ordusuna rehineler hususunda eleştirilerde bulundu.

Gazze'deki rehineler için bir araya gelen kalabalığa hitap eden Tibon, "100 gün sonra, İsrail ordusu operasyonlarının onları sağ salim eve getirmeyi başaramayacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Rehineleri eve geri getirmekten bahseden herkesin bir kelimeyi daha kullanması gerektiğini aktaran Tibon, "Sağ olarak geri getirilmeliler." dedi.

Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Etiketler : Noam Tibon İsrail Hamas
Barıştılar

Barıştılar
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX