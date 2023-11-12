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12 Kasım 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 13:30:00

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, 7 Ekim'deki zafiyet için Netanyahu'ya yüklendi

Kaynak: AA

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İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hata yaptığını ve yapmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hata yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirterek "Gazze'de Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini talep ettiği için dışlandığını" söyledi.

Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Ben-Gvir, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılardaki zafiyete ilişkin Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.

Ben-Gvir, "Netanyahu, (Hamas'a) suikastlar talep ettiğimde beni dışladı, gerçekler söylenmeli. Netanyahu'nun çevresindekiler beni ortalığı yangın yerine çevirmeyi istemekle suçladı. Netanyahu ve çevresinin anlayışında hata vardı. Umarım şimdi herkes daha iyi anlıyordur." dedi.

7 Ekim'deki "başarısızlıktan koalisyon ortağı olarak sorumlu olduğunu ancak hükümetin kendisini dinlemediğini ve dışladığını" ifade eden Ben-Gvir, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi seçeceğine dair soru üzerine savaştan sonra Netanyahu dahil herkesin hesap vereceğini ancak "şu anda Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yaptığını" dile getirdi.

Ben-Gvir, şöyle devam etti:

"Netanyahu birçok anlamda bugün açıkça ortaya çıktığı üzere hata yapıyordu. Bugün hala ben genel kanıya karşı çıkıyorum. Ateşkes nedir? Nasıl ateşkes yaparsın? Netanyahu, ABD'de bir uçtan bir uca bilgilendirme gezisine çıkmalı."

İsrail'de sivillerin ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin silahlandırılmasını savunan Ben-Gvir, "hapishanelerde tutuklular için koşulların ağırlaştırılmasını başından beri istediğini ancak şimdi söylediklerinin gerekli olduğunun anlaşıldığını" ileri sürdü.

Ben-Gvir, Gazze Şeridi çevresinden tahliye edilen İsraillileri ziyaret etmediği eleştirilerine yanıt olarak "Şimdiye kadar 15-20 kadar taziyeye gittim. Şu anda benim yaptığım silah dağıtmak. Silahlar hayat kurtarır, benim birinci uğraşım bu." diye konuştu.

BEN GVİR DE YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİNDE YAŞIYOR

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'deki olayların ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

Etiketler : israil yahudi binyamin netanyahu
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