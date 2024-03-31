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31 Mart 2024 Pazar 13:10:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 13:10:00

İsrail'de ana muhalefet lideri, Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayarak "hemen seçim" çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi konusunda başarısızlıkla suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin gitmesi gerektiğini belirterek, "hemen seçim" çağrısı yaptı.

Ana muhalefet lideri Lapid, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümeti üyelerinin televizyon programlarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerini suçladığını söyleyerek, "Aklınızı kaçırmışsınız." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümeti görevdeyken İsraillilerin esir düştüğünün altını çizen Lapid, "Altı aydır onları evlerine getiremediniz, şimdi de ailelerini mi suçluyorsunuz? Bu yıkım hükümetinin gitmesi gerekiyor. Hemen seçim." dedi.

ÜST DÜZEY İSİMLERE GÖRE, HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ HAMAS'IN YOK EDİLMESİ

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişlerdi.

Etiketler : israil binyamin netanyahu seçim
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