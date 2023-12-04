İşgalci İsrail zulmü sürüyor... Gazze'de can kaybı 16 bine yaklaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını 15 bin 899 olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğu ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:39 Filistin resmi haber ajansı: İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

15:37 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, "Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli yerlerinin olmaması ve mevcut askeri kuşatma nedeniyle yeterli insani müdahaleyi gerçekleştirmenin şu anda mümkün olmaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

15:33 İsrail'de üst düzey emniyet yetkilisi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "gerekli kriterleri" gözetmeden İsrailli sivilleri silahlandırma kampanyasına tepki göstererek görevinden istifa etti.

15:31 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 130 kişilik grubun, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini bildirdi.

15:06 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanların topluca ve kalıcı şekilde göç ettirilmeyeceğini ileri süren İsrail ordusu, öte yandan Gazze içindeki yoğun yerleşim bölgelerindeki Filistinlilere tahliye emri gönderdi

15:04 BM: Gazze'de (İsrail'in saldırılarında) nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden oldu

14:10 Alman ve İtalyan hava kuvvetleri tarafından 1937'de bombalanan, İspanya İç Savaşı'nın sembolik yerlerinden Guernica'da, Filistin'e destek için insan mozaiği yapılacağı bildirildi.

14:03 Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistinli kahramanlar tüm insanlık için savaşıyor

13:47 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

13:44 İsrail ordusunda 7 Ekim'den sonra 2 bin asker psikolojik destek aldı

13:32 İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmamı'nın evini bastı, yurt dışına çıkış yasağı getirdi

13:10 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen hafta Madrid Büyükelçisi'ni geri çağıran İsrail ile yaşadıkları diplomatik krizden değil, Gazze'de sivillerin öldürülmesinden endişe duyduğunu belirtti.

12:20 İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

12:18 UNICEF: Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli. "Çocuklara yönelik savaşı" durdurabileceğimize inanmalıyız. Sessizlik suç ortaklığıdır

11:52 Lübnan topraklarından düzenlenen saldırıda 3 İsrail askeri yaralandı

11:51 İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'de 200 yeri vurdu

11:31 Gazze'deki hükümet: İsrail'e hastaneleri vurması için yakılan "yeşil ışık" son bulsun

10:53 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdüğü, naaşlarını ise alıkoyduğu bildirildi

08:30 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 75'e yükseldi

03:48 Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

02:53 Katar: İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor

02:38 İsrail'in Gazze'de hastane girişine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

02:08 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duyma zamanının geldiğini söyledi

01:56 İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

01:00 İsrail'in Gazze'de Ürdünlü aileye ait evi bombalaması sonucu bir kişi öldü

00:45 İsrail ordusu, Gazze'de 2 ambulansa ateş açarak 3 kişiyi yaraladı