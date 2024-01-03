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İsrail zulmü Gazze'yi enkaza çevirdi... 7 bin kişiden haber alınamıyor
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03 Ocak 2024 Çarşamba 15:53:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 15:53:00

İsrail zulmü Gazze'yi enkaza çevirdi... 7 bin kişiden haber alınamıyor

Kaynak: AA

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İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişiden haber alınamadığı, bunların çoğunun enkaz altında öldüğü, bir kısmının da İsrail güçlerince kaçırıldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan ve Filistinli gayriresmi verilere dayandırılan haberde, 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Bunlardan çoğunluğunun enkaz altında yaşamını yitirdiği, bazılarının ise İsrail askerleri tarafından kaçırıldığı ve alıkonulduğu aktarıldı.

Çok sayıda ailenin saldırılar ve zorla göç nedeniyle bölündüğü, internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle ailelerin çocuklarıyla irtibatının koptuğu kaydedildi.

- İsrail askerleri, Filistinli çocukları "İsrailli esirler olabileceği iddiasıyla kaçırıyor"

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin evlerine girdiği, sivilleri darp ettiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bazı kişileri kaçırdığı belirtildi.

Askerlerin, Filistinli sarışın çocukları, "Gazze'deki İsrailli esirler olabileceği iddiasıyla" kaçırdığı ifade edildi.

Haberde, Filistinli Ruşdi ez-Zaza'nın ailesinin de bunlardan biri olduğu, yaklaşık bir ay önce evine baskın düzenlenen Zaza'nın eşi ve Muhammed (4) ile Zeyn (6) isimli 2 çocuğunun kaçırıldığı anlatıldı.

İsrail askerlerinin daha sonra Zaza'ya çocukların sarışın olmasından ötürü, "Gazze'deki İsrailli esirlerden olma ihtimali nedeniyle" götürüldüğünü ilettiği, Zaza'nın alıkonulduktan bir ay sonra serbest kaldığı ancak bir aydır eşi ve çocuklarından haber alamadığı aktarıldı.

Etiketler : israil işgal gazze enkaz
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