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14 Ocak 2024 Pazar 16:41:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 16:41:00

İsrail zulmü devam ediyor! Şehit olan Aruri'nin iki kız kardeşi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak'ta insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda şehit olanHamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri'nin iki kız kardeşini işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, "İşgal ordusu dün gece, Batı Şeria'nın Ramallah ile el-Bire kentinde evlerinde arama ve tahrip sonrasında şehit Salih el-Aruri'nin kız kardeşleri Delal ve Fatima el-Aruri'yi gözaltına aldı" dedi.

Serahine, Delal'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Arurah beldesindeki ailesinin evinden, Fatima'nın ise el-Bire kentindeki eş-Şurfa Mahallesindeki evinden alındığını belirtti.

İsrail güçleri geceden sabah saatlerine kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 25 kişiyi gözaltına almıştı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Etiketler : israil saldırısı hamas lideri gözaltı ARURİ
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