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27 Temmuz 2023 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 16:15:00

İsrail zulmü bitmek bilmiyor: Filistinli çiftçinin su kaynağına beton döktüler!

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çiftçi aileye ait su kaynaklarını beton dökerek kuruttu.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da uluslararası hukuku çiğneyerek yasa dışı Yahudi yerleşimleri inşasına hız verirken, yerli Filistinlilerin mülk ve yaşam kaynaklarına saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kentindeki El-Hicre beldesinde Filistinli bir ailenin tarım arazisine iş makineleriyle baskın yaptı.

Tarım arazisine zarar veren İsrail askerleri, çiftçi ailenin su kuyularını transmikser adlı iş makinesi vasıtasıyla beton dökerek kapattı.

İsrail ordusu, baskına karşı çıkan bölge sakinlerine metal mermi ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

AA kamerasına yansıyan görüntülerde, aile fertlerinden biri İsrail askerlerine "Bu benim özel arazim." diyerek itiraz etse de yıkıma engel olamadı.

Aile mensubu Bessam Dudin, AA'ya yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın "C bölgesi"ndeki yaklaşık 70 dönümlük bu arazinin, kendilerine İsrail işgalinden önce miras kaldığını söyledi.

Dudin, İsrail makamlarının, arazideki su kaynaklarını hiçbir ön uyarıda bulunmadan yok ettiğini belirtti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail güçleri, C bölgesindeki alanlarda sözde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait ev ve mülklerde sık sık yıkım gerçekleştiriyor. Filistinlilerin kendi özel arazileri üzerinde inşaat ve geliştirme çalışmaları yapmak için İsrail makamlarından ruhsat alma şansları ise nedeneyse imkansız.

Etiketler : İsrail Batı Şeria Filistinli çiftçi aile beton dökme su kaynakları
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